БЮТ хочет лишить украинцев возможности голосовать «против всех»

Народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО предлагает исключить из избирательного бюллетеня графы, позволяющие избирателю не поддерживать ни одного кандидата на пост Президента Украины.

Об этом говорится в проекте Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся выборов Президента Украины», зарегистрированном в Верховной Раде, сообщили УНИАН в пресс-службе В.ПИСАРЕНКО.

Депутат считает, что отметка, поставленная избирателем в графе «Не поддерживаю ни одного кандидата», имеет такие же последствия для определения результатов голосования, как неявка избирателя на участок.

«Европейская практика свидетельствует, что отсутствие такой графы в избирательном бюллетене способствует поощрению избирателя к активному голосованию и отдаче голоса за определенного кандидата», - добавил депутат.

Также В.ПИСАРЕНКО хочет предоставить право голосовать гражданам Украины, которые на законных основаниях находятся за пределами государственной границы Украины, и отменить правило об их обязательном пребывании на консульском учете для получения права на голосование.

Законопроект предусматривает и изменения в правилах, касающихся выдвижения кандидата на пост Президента Украины. В частности, отменяется право выдвигать кандидата на пост Президента Украины политическими партиями, которые были зарегистрированы менее чем за год до даты выборов Президента Украины.

По словам В.ПИСАРЕНКО, положения законопроекта отображают позицию, изложенную в заключении Европейской комиссии за демократию через право («Венецианской комиссии») относительно последних изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины».

«Уточнение отдельных положений законодательства Украины о выборах Президента Украины будет способствовать более полной реализации гарантированного Конституцией Украины права голоса на выборах; более полно реализует принципы народовластия; обеспечит надлежащую реализацию прямого волеизъявления граждан Украины во время выборов Президента Украины; приблизит избирательное законодательство Украины к передовым мировым, в том числе европейским стандартам», - резюмировал депутат.