За стартом Януковича присмотрят россияне, азербайджанцы и турки

Сегодня в Киеве состоится ХІІ съезд Партии регионов. Он откроется в 18.00 в Международном выставочном центре, расположенном на Левом берегу столицы Украины, сообщили УНИАН в пресс-центре съезда.

Главный пункт повестки дня съезда – выдвижение кандидата на пост Президента Украины.

Съезду предшествовали областные партийные конференции и партсобрания в Крыму, которые в общей сложности избрали 597 делегатов.

В работе съезда примут участие представители всех политических партий и общественных организаций, которые сотрудничают с Партией регионов.

В качестве почетных гостей на съезд прибудут, в частности, делегации партий «Единая Россия», «Новый Азербайджан», «Процветающая Армения», «Центристский союз Молдовы», делегация турецкой Партии справедливости и прогресса.

Наблюдать за ходом съезда выразили желание свыше 60 представителей дипломатического корпуса. Подтвердили также свое намерение присутствовать на съезде посол Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и представитель Франции в Совете Европы.

В пресс-центре на съезд аккредитовались 362 украинских и зарубежных журналиста. Для них открыт пресс-зал, где созданы все условия для качественного освещения работы съезда.

Работа съезда будет транслироваться в прямом эфире на «5 канале» с 18.10.