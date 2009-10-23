Первый кандидат, зарегистрированный ЦИК, знает как не стать частью системы

Олег РЯБОКОНЬ, которого ЦИК сегодня зарегистрировал первым кандидатом на пост Президента Украины, видит путь к реальным переменам в Украине “в самоорганизации граждан, которые должны принять на себя ответственность за собственные судьбы и за судьбу страны”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

По словам О.РЯБОКОНЯ, «существующая политико-экономическая система полностью себя исчерпала и вот-вот развалится. Ее невозможно изменить «сверху», даже если ее «возглавить». Тот, кто находится внутри системы, всегда вынужден играть по ее правилам. А правила системы направлены лишь на ее интересы. Потому обещания быстрых улучшений, которыми балуют нас политики, в лучшем случае является результатом их некомпетентности».

Путь реальных изменений, которые предлагает О.РЯБОКОНЬ, заключается в самоорганизации граждан, которые должны взять на себя ответственность за собственные судьбы и за судьбу страны.

«Порядок в стране начинается с порядка в подъезде. Самоорганизация означает «прорастание» новых институтов власти естественным путем и с теми полномочиями, которые ей добровольно делегируют граждане», - отметил кандидат.

Роль Президента, по его мнению, заключается в том, чтобы обеспечить мирный и законный характер этого процесса. Президент не станет частью системы, потому, что будет опираться на растущее гражданское общество, а оно, в свою очередь, получит защиту от главы государства. В этом заключается новая повестка дня выборов, которую предлагает О.РЯБОКОНЬ.

Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала юриста Олега РЯБОКОНЯ кандидатом на пост Президента Украины. За это решение члены ЦИК проголосовали единогласно.

В то же время было отмечено, что в документах О.РЯБОКОНЯ есть ошибки и неточности, которые, однако, не мешают зарегистрировать его кандидатом в Президенты.

Как сообщал УНИАН, О.РЯБОКОНЬ подал в ЦИК документы для регистрации 20 октября.

* * * Юрист РЯБОКОНЬ Олег Васильевич, 1973 г. р., создал первую на постсоветском пространстве транснациональную компанию «Магистр & Партнеры». Принимал участие в успешной защите интересов Украины по признанию нашего государства страной с рыночной экономикой и других громких делах в странах ЕС, США, России, Китае и других странах мира. Неоднократно был признан лучшим юристом Украины союзами юристов и ведущими юридическими изданиями международного уровня, отмечают в пресс-службе кандидата.

Кроме О.РЯБОКОНЯ, ЦИК сегодня зарегистрировал кандидатами на пост Президента Украины: Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА и Петра СИМОНЕНКО.