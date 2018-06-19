Как повлияет на избирательную кампанию решение КС

Конституционный суд признал неконституционными шесть положений Закона «О выборах Президента Украины», принятого Верховной Радой 21 августа этого года. Как повлияет на ход президентской кампании решение Суда?

Александр Барабаш, специалист по избирательному праву: ВНЕ РАССМОТРЕНИЯ КС ОСТАЛИСЬ ТРИ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЯ

Решение КС спасло несколько положений, которые очевидно противоречат Конституции и связаны прежде всего с возможностями судебной защиты прав граждан и субъектов избирательного процесса. Например, право на обжалование результатов. Это очень существенный момент, потому что теперь, как и раньше, можно обжаловать результаты подсчета голосов и результаты установленных итогов голосования в пределах территориально-избирательного округа как в судах первой инстанции, так и в ЦИК. И вообще в ЦИК можно обжаловать все...

Второе – отменено положение о том, что жалобы, которые не рассмотрены на протяжении двух дней, должны быть оставлены без рассмотрения. Все жалобы должны быть рассмотрены, и решения – вынесены, даже если суд не укладывается в двое суток. Хочу отметить, что за двое суток должны были рассматриваться жалобы относительно всего периода избирательной кампании. Есть же решения, которые только целый день нужно писать, – до 6–8 страниц. В таком случае суд должен был бы заседать день и ночь. Такой рейдерский механизм просто обезоруживал суды. Однако КС вернул судебную защиту.

Отмена нормы, которая давала возможность голосовать лишь тем украинцам за рубежом, которые стоят на консульском учете, - это тоже правильно. У нас даже была дискуссия относительно формулировки – “те, кто законно пересек границу”. Такое ограничение не конституционно. Если он незаконно пересек границу, то пусть он разбирается с пограничной службой. А право голоса у него есть, и государство обязано обеспечить реализацию этого права.

В других многих важных вопросах КС не принял решения об их неконституционности, но и не мог принять, потому что это вопросы скорее политической целесообразности и технологий.

Потому вне рассмотрения суда остались три больших блока положений. Во-первых – это механизм внесения изменений в списки избирателей. Он остается запутанным и противоречивым, благодаря последнему избирательному закону. Законодатель позволил участковым избирательным комиссиям вносить изменения почти до окончания голосования. А это может привести к массовым системным фальсификациям. Фактически все будет зависеть от воли УИК.

Второй стратегический блок изъянов закона – безразмерные избирательные комиссии, которые дают возможность наиболее мощным, скажем, в финансовом плане, кандидатам зарегистрировать несколько так называемых технических кандидатов и за счет их квоты в избиркомах доминировать в комиссии и проводить любое решение, которое им выгодно. Никто не может спрогнозировать, как вырастет состав избирательной комиссии, потому что каждый кандидат имеет право делегировать двух членов. Если, например, в 2004 году в состав УИК входило 26 человек, то сейчас теоретически может быть до 52-х. Девяносто процентов этого состава будет, я бы сказал, механизмом для голосования. Поверьте, это дает довольно много возможностей для системных подтасовок.

Третий механизм, который, по моему мнению, является очень опасным, – это порядок оглашения результатов выборов. Если ранее решение о результатах вступало в силу после официального опубликования, то сегодня оно вступает в силу после объявления его председателем ЦИК на заседании ЦИК. То есть это делает невозможным механизм, который был задействован в 2004 году. 24 ноября 2004 года были объявлены результаты второго тура голосования, но пока оно не было обнародовано в «Урядовом курьере» и «Голосе Украины», другая сторона успела подать жалобу в суд, и суд запретил публикацию результатов выборов.

Теперь выходит, что после объявления председателя ЦИК можно проводить заседание ВР и инаугурацию нового Президента. После этого любое судебное разбирательство теряет смысл.

В соответствии с Конституцией и законом о КС положения законов, которые признаны неконституционными, теряют действие с момента объявления этого решения. Потому сейчас на официальном сайте ВР в тексте данного закона появятся маленькие строки: такие-то положения отменены в соответствии с решением КС.

Борис Колесников, народный депутат (ПР): НАС ОПЯТЬ ВЕРНУЛИ ВО ВРЕМЕНА ПОЛИТИЧЕСКИХ ТУРИСТОВ

Все усилия народных депутатов, которые работали над данным законом, были направлены на то, чтобы предотвратить фальсификации. Но КС кое в чем их нивелировал. Думаю, люди, которые живут за рубежом, но хотят принимать участие в голосовании, должны стоять на консульском учете. Однако Конституционный Суд признал это положение неконституционным. Это такой, я бы сказал, дискуссионный вопрос.

Если человек не стоит на консульском учете, то, значит, она турист, какой заведомо знает, что будут выборы, но не захотел перерывать свой отпуск, или же нелегал. Так что, мы поощряем нелегалов?

Если они хотят выбирать Президента, пусть становились бы на учет. А нет, так пусть сидят дома.

Поймите, мы пытались избежать любых попыток повторить скандальные выборы 2004 года. КС, очевидно, руководствовался Конституцией, трактуя буквально каждую норму, но это не защищает избирателя от фальсификаций.

Мы будем законопослушными, и внесем соответствующие изменения в закон. Но наше мнение – нынешний закон прозрачнее, чем предыдущий.

Будем ли мы заменять эти нормы другими? Нет уже времени на это. По большому счету, нашей задачей было быстро и качественно установить результаты волеизъявления народа. Но нас опять захотели вернуть во времена политических туристов.

Повлияет ли решение КС на ход кампании? Конечно, потому что будут провокаторы-скандалисты, которые будут приезжать в любой другой регион устроить скандал или провокацию. Потому решение КС осложняет честную и открытую процедуру подведения итогов.

Закон же не писался под конкретного кандидата!

Относительно того, что результаты выборов считаются официальными с момента, когда их на заседании ЦИК объявил председатель ЦИК.

Эта норма вообще-то защищает оппозицию. А какая разница – об этом газета напишет утром или председатель вечером объявит?!

Вы говорите, что разница во времени. То вы хотите опять же бежать ночью подкупать судью и обжаловать? Опять хотите устроить третий тур?

Некоторым журналистам очень выгодно, чтобы в Украине никогда не определился Президент, потому что им будет не о чем писать.

Андрей Шкиль, народный депутат (БЮТ): ВР ДОЛЖНА ПРИНЯТЬ НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕОДОЛЕТЬ ВЕТО ПРЕЗИДЕНТА, ЕСЛИ ОНО БУДЕТ Решение КС есть, и из него Верховная Рада должна сделать вывод, потому что политика закона изменена. Парламенту опять нужно рассчитать астрономическое время, чтобы успеть к началу самого избирательного процесса. То есть мы имеем полтора месяца, чтобы новые изменения провести через парламент.

Считаю, в ближайшее время должна собраться рабочая группа и на будущей неделе предложить новые изменения. Убеждены, что решение КС выборы не изменит и не остановит, но парламент все равно должен провести дополнительное обсуждение этих изменений, которые вытекают из решения КС.

Если Президент наложит вето на новые изменения, которые примет ВР, то депутатам придется преодолевать его.

Если такой группы не будет, то придется удовлетвориться тем законом, который был.

Борис Беспалый, депутат предыдущих созывов, юрист: ЗАКОН ЛАВРИНОВИЧА–ПОРТНОВА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ: КВАЛИФИКАЦИЯ ИСЧЕЗАЕТ, КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЗАКАЗ Что касается положения, которое запрещало голосовать гражданам за рубежом, которые не стоят на консульском учете, незачем и комментировать, потому что в Конституции прямо сказано: не может быть ограничений по месту жительства.

Относительно отмены положения о двухдневном рассмотрении судами дел. Откровенно говоря, в известной степени у меня здесь есть сомнения. Не думаю, что в этом положении было нарушение Конституции. Такое временное ограничение, по моему мнению, является типичным, потому что избирательный процесс динамичен во времени.

Суд признал конституционной отмену института открепительных удостоверений. Не понимаю, почему он выносил такое решение, в самой же Конституции нет понятия «открепительного удостоверения». Это меня в решении КС больше всего удивило.

КС не может заниматься домыслами. Да, может возникнуть вопрос, как быть людям, которые планируют куда-то уехать. И редакция нового закона не решает этого вопроса. Но КС не может устранять пробелы в законодательстве, он не может устанавливать – как нужно сделать.

Вообще изменения к закону о выборах были внесены впопыхах, не столько обоснованные юридически, сколько политически. Закон имени Лавриновича–Портнова показывает, что профессиональная квалификация таких людей, когда появляется вопрос политического заказа, куда-то исчезает.

Записали Оксана Климончук, Лана Самохвалова