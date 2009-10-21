Литвин категорически отрицает, что Украине стоит интегрироваться в НАТО

Лидер Народной партии, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН категорически отрицает правильность и целесообразность интеграции Украины в НАТО и отмечает необходимость радикального изменения внешнеполитического курса государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем выступлении на XI съезде Народной партии, делегаты которого выдвинули его кандидатом в президенты Украины.

Говоря о своих программных принципах как претендента на пост главы государства, В.ЛИТВИН отметил необходимость кардинального изменения внешнеполитических приоритетов Украины.

«Тот курс, который был провозглашен пять лет потому, он полностью провален, является недееспособным и не отвечает настроениям и устремлениям наших граждан», - заявил В.ЛИТВИН.

По его словам, «Украина должна быть и будет самостоятельным государством, и мы отвергаем любые устремления дать Украине «костыль» в виде вступления в те или другие структуры, в первую очередь в НАТО”.

«НАТО - это не то, что объединяет Украину», - подчеркнул он.

По убеждению В.ЛИТВИНА, гарантировать безопасность территориальной целостности Украины необходимо через внутреннюю консолидацию, высокий экономический и человеческий потенциал государства.

«Мы сделаем все, чтобы обеспечить первый и самый главный пояс нашей безопасности - это налаживание добрососедских прогнозируемых результативных отношений с нашими соседями», - сказал В.ЛИТВИН.

В то же время он отметил, что Украина должна на равных работать со всем миром, международными организациями, но исходя, в первую очередь, из собственных национальных интересов.