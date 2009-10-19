Завтра 5 положений закона о выборах будут объявлены неконституционными

Завтра, 20 октября, Конституционный Суд обнародует принятое 19 октября решение относительно новой редакции закона о выборах Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, решение по конституционному представлению Президента и 48 депутатов будет обнародовано в 14:00.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ распространили информацию, что КС признал незаконными 5 положений новой редакции закона о выборах.

В частности, суд считает, что не отвечает Основному Закону норма, согласно с которой право участия в выборах за пределами страны имеют только граждане, которые находятся на консульском учете в дипломатических представительствах Украины.

Также не прошли проверку КС запрещение на участие в работе избирательных комиссий граждан, которые не проживают в пределах конкретного избирательного округа, и отказ от рассмотрения ЦВК и судами жалоб в день голосования.

Кроме того, КС готов признать неконституционной передачу данных избирательного реестра политическим партиям, имеющим фракции в Верховной Раде.

Президент Украины 14 сентября обратился в Конституционный Суд с конституционным представлением о соответствии Конституции Украины отдельных положений закона « О выборах Президента Украины » в редакции, принятой парламентом 21 августа 2009 года после преодоления вето Главы государства.