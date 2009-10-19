В Киеве прошел парад в честь первой «пятилетки генсека Лени» (фото)

В воскресенье, 18 октября, активисты Гражданского объединения «Новый Киев» провели на Крещатике в столице «парад в стиле 70-х годов», сообщает Главред. По словам организаторов, парад был приурочен «первой «пятилетке» Генерального секретаря «всех киевлян», лидера эпохи «Отстоя» в столице Леонида Михайловича Черновецкого».

«На два часа столица «окунулась» в «брежневские времена», когда со всей помпезностью чествовали Генерального Секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева за его «достижения», - проинформировали организаторы акции.

Пятьсот активистов «Нового Киева» в белых куртках с символикой организации приглашали всех киевлян принять участие в параде.

Каждый желающий получил комикс, где в саркастической манере организаторы акции отобразили «поэтапный «дерибан» Киева под руководством генсека Лени».

Принимали парад символические «Генеральный секретарь ЦК КПСС, Лидер эпохи «Застоя» Леонид Брежнев» и «Генеральный Секретарь «всех киевлян», лидер эпохи «Отстоя» в столице «Леонид Черновецкий», - проинформировали в пресс-службе «Нового Киева».

Отряды «земельных махинаторов», «коммунальщиков», «гробокопателей» и «чиновников» под звуки оркестра отчитались за успешно проведенный «дерибан Киева», а также отблагодарили Генсека за возможность выполнить «пятилетку» всего лишь за три года.

После выступления «докладчиков» к зданию мэрии выступила колона киевлян и активистов «Нового Киева» со знаменами. Ее возглавляли люди в костюмах биологической защиты и в противогазах, которые смывали с лица Киева грязь, оставленную, по мнению активистов «Нового Киева», Черновецким и его командой.

Транспаранты и амуниция была сложена к трибуне. Став прямо на «обломки нынешней киевской власти», лидер «Нового Киева» Зорян Шкиряк заявил, что «киевляне больше не желают жить по понятиям мэра и его команды. Они хотят честную власть в столице. Ту власть, которая работает в интересах городской общины, а не на себя. Новый Киев – это город, в котором хочется жить и работать. Новый Киев – это город успешных людей». Выступление лидера организации поддержали и члены его команды, отмечает пресс-служба ГО.

Как заявили организаторы, «Это ироническая демонстрация «дерибана Киева» показала киевлянам и гостям столицы, что на самом деле происходит в городе».

Фото - с сайта Главред и УНИАН