В Виннице определены места для предвыборной агитации
03:16, 19 октября 2009Политика
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Чтобы не расползалась по городу
В Виннице определены места для размещения материалов предвыборной агитации во время проведения выборов Президента Украины 17 января 2010 года.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.
Местная власть приняла решение об отведении мест для размещения предвыборной агитации на территории города и установлении стендов.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 19 октября 2009 года, в Украине официально начнется кампания по выборам Президента Украины.
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