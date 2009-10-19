В Виннице определены места для предвыборной агитации

В Виннице определены места для размещения материалов предвыборной агитации во время проведения выборов Президента Украины 17 января 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Местная власть приняла решение об отведении мест для размещения предвыборной агитации на территории города и установлении стендов.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 19 октября 2009 года, в Украине официально начнется кампания по выборам Президента Украины.