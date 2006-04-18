Черновецкий спасет главный стадион от монстра
На это надеется директор НСК «Олимпийский»
Директор Национального спортивного комплекса «Олимпийский» Сергей ДЕМИДОВ надеется, что новый мер Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ приостановит строительство на площади перед стадионом.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, об этом С.ДЕМИДОВ сказал в интервью газете «Команда».
Он отметил, что позиция нового мера относительно НСК "Олимпийский» еще не известна.
«Этот вопрос с участием Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО пока не рассматривался. Но я надеюсь, что его видение города Киева как исторического и культурного заповедника будет способствовать тому, что стадион с 83-летней историей простоит на своем месте еще как минимум 100 лет, причем в том виде, в каком Европе представлять его будет не стыдно», - сказал С.ДЕМИДОВ.
«Арену оградили со всех сторон. Во-первых, со стороны улицы Димитрова, прямо на дороге, там, где должен ходить транспорт, горадминистрацией выделена земля под строительство жилого дома. Во-вторых, со стороны Дворца спорта планируется возведение 60-этажного монстра. Наконец, в-третьих, эта громадина на Стадионной площади, которая перекрывает не менее 50-ти процентов эвакуационных путей для зрителей. То есть стадион заблокирован!», - добавил директор стадиона.
Он отметил, что торговый центр будет занимать не всю площадь. По его словам, в той части, которая примыкает непосредственно к стадиону, возводится паркинг высотой 36 метров, рассчитанный на 9 уровней, расположенных над землей.
«Чаша "Олимпийского" отныне и вовсе станет недоступна взгляду прохожего с Красноармейской и примыкающей к ней улиц. Арена с богатейшей историей будет потеряна как достопримечательность города, ценимая киевлянами и гостями нашей столицы», - считает С.ДЕМИДОВ.
По его словам, уже сегодня нормативы безопасности на стадионе нарушены на 50 процентов.
Он подчеркнул, что по нормам в сторону Стадионной площади должны быть созданы эвакуационные пути для 35 тыс. зрителей.
Как сообщал УНИАН, в феврале Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) заявила о намерении запретить проведение официальных футбольных матчей на НСК «Олимпийский» в Киеве в случае продолжения строительных работ возле стадиона.
20 марта рабочая группа при Кабинете Министров Украины одобрила строительство торгово-развлекательного центра на Спортивной площади возле Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве.