Черновецкий спасет главный стадион от монстра

Директор Национального спортивного комплекса «Олимпийский» Сергей ДЕМИДОВ надеется, что новый мер Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ приостановит строительство на площади перед стадионом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, об этом С.ДЕМИДОВ сказал в интервью газете «Команда».

Он отметил, что позиция нового мера относительно НСК "Олимпийский» еще не известна.

«Этот вопрос с участием Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО пока не рассматривался. Но я надеюсь, что его видение города Киева как исторического и культурного заповедника будет способствовать тому, что стадион с 83-летней историей простоит на своем месте еще как минимум 100 лет, причем в том виде, в каком Европе представлять его будет не стыдно», - сказал С.ДЕМИДОВ.

«Арену оградили со всех сторон. Во-первых, со стороны улицы Димитрова, прямо на дороге, там, где должен ходить транспорт, горадминистрацией выделена земля под строительство жилого дома. Во-вторых, со стороны Дворца спорта планируется возведение 60-этажного монстра. Наконец, в-третьих, эта громадина на Стадионной площади, которая перекрывает не менее 50-ти процентов эвакуационных путей для зрителей. То есть стадион заблокирован!», - добавил директор стадиона.

Он отметил, что торговый центр будет занимать не всю площадь. По его словам, в той части, которая примыкает непосредственно к стадиону, возводится паркинг высотой 36 метров, рассчитанный на 9 уровней, расположенных над землей.

«Чаша "Олимпийского" отныне и вовсе станет недоступна взгляду прохожего с Красноармейской и примыкающей к ней улиц. Арена с богатейшей историей будет потеряна как достопримечательность города, ценимая киевлянами и гостями нашей столицы», - считает С.ДЕМИДОВ.

По его словам, уже сегодня нормативы безопасности на стадионе нарушены на 50 процентов.

Он подчеркнул, что по нормам в сторону Стадионной площади должны быть созданы эвакуационные пути для 35 тыс. зрителей.

Как сообщал УНИАН, в феврале Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) заявила о намерении запретить проведение официальных футбольных матчей на НСК «Олимпийский» в Киеве в случае продолжения строительных работ возле стадиона.

20 марта рабочая группа при Кабинете Министров Украины одобрила строительство торгово-развлекательного центра на Спортивной площади возле Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве.