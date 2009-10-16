Тимошенко попала пальцем в небо, а Ющенко решил воевать напропалую?

Эксперты и депутаты считают маловероятным принятие государственного бюджета Украины на 2010 год до завершения президентской кампании. Об этом они заявили в опросе, проведенном Институтом Горшенина.

В этом году процесс принятия бюджета Украины на 2010 год совпал с началом президентской кампании. Институт Горшенина провел экспертный опрос о том, будет ли принят бюджет 2010 в этом году, и какие последствия могут быть вызваны в случае непринятия бюджета.

Народный депутат Украины от фракции Блока Юлии Тимошенко Игорь ГРЫНИВ полагает, что бюджет на 2010 год не будет принят до завершения избирательной компании. «Это не первый раз, когда избирательная компания совпадает со временем принятия бюджета, в таком случае его никто не принимает и все переносится «на после выборов». Фракции оппозиции сделают все, чтобы помешать коалиции принять этот бюджет», - сказал депутат.

И.ГРЫНИВ также отметил, что бюджет на 2010 год имеет две особенности. «Идет серьезное перераспределение в пользу городов и сел, когда они впервые получают большую часть своего бюджета напрямую, а не через районы, не через область. Вторая особенность – это антикризисная составляющая. Это все-таки бюджет с хорошо затянутым поясом», - считает народный депутат.

По мнению народного депутата, заместителя главы фракции «Блок Литвина» Олега ЗАРУБИНСКОГО , бюджет в таком виде, в каком он есть сейчас, принят не будет, а также указал на то, что существует ряд правовых аспектов, могущих представлять угрозу легитимности данного бюджета. «Все расчеты идут на базе Бюджетного кодекса, который Президент ветировал. Бюджет не может быть рассчитан на основе Бюджетного кодекса, который не приобрел силу – это юридическая проблема», - отметил он. О.ЗАРУБИНСКИЙ также считает недопустимым увеличение расходов на правительство и Президента. «1 млрд. 600 млн. грн. на обеспечение Президента и Государственного управления делами, что на 30% больше, чем в 2009 году; расходы на правительство увеличиваются на 15-17%, по сравнению с предыдущим годом. Я категорически против, это абсурд», - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ.

В отличие от своих коллег, народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ считает, что бюджет в этом году будет принят. Проблемы, по мнению депутата, могут возникнуть с подписанием бюджета Президентом. «Потому, что он (Виктор ЮЩЕНКО) уже решил воевать напропалую, но я думаю, что и там как-то что-то решится. Бюджет будет принят», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ. По мнению депутата, в данном бюджете существует ряд отличий. «Если все предыдущие бюджеты разрабатывались все-таки на более-менее твердых макропоказателях и стабильном курсе, по крайней мере, на момент принятия бюджета, то в этом году этого нет. Бюджет разрабатывается на макропоказателях и валютном курсе, который взят волюнтаристским методом. По сути, мы пытаемся попасть пальцем в небо», - считает Т.ЧОРНОВИЛ.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает принятие бюджета маловероятным. «Есть уже горький опыт того, как принимался и как реализовывался действующий бюджет 2009 года, когда под личные гарантии премьера и правительства о том, что бюджет будет корректироваться, был принят документ, который уже не имеет никакого отношения к реальной кредитной политике. Существует реальная угроза, что к концу года мы будем иметь бюджетный коллапс. В этой ситуации голосование за бюджет без обоснования, без анализа бюджетной политики 2009 года, без прогнозов на 2010 год невозможно», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

При этом эксперт отметил, что в этом бюджете огромный объем средств запланирован на обслуживание внешних долгов, и что правительство намерено продолжить политику займов. «Раньше мы говорили о бюджете развития, бюджете проедания, сейчас мы имеем бюджет обслуживания. Правительство не скрывает, что рассчитывает на то, что протянет следующий бюджетный год путем дальнейшего наращивания внешней и внутренней задолженности, за счет сотрудничества с международными кредиторами и внутренних займов. Учитывая положение реального сектора, учитывая то, что за этот год не была реализована ни одна толковая инвестиционная политика, учитывая то, что правительству и НБУ не удалось разработать план совместных действий по финансово-кредитной поддержке реального сектора, такой подход выглядит, по меньшей мере, странно. А по большому счету – волюнтаристски и безответственно», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

В свою очередь директор Лаборатории политического анализа Ефим БАЛЛО заявил, что принятие или не принятие бюджета Украины на следующий год не имеет никакого значения. «Украина – уникальная страна. В любой стране мира бюджет является основным документом, по которому и живет страна. При этом основные показатели бюджета, как то доля ВВП, курс национальной валюты и прочее, являются основными показателями жизни как государства, так и населения. У нас же все это не имеет никакого значения. У нас важнее то, какими будут пенсии и как потом использовать данный факт в качестве электорального инструмента в избирательной кампании», - заявил Е.БАЛЛО.

При этом эксперт считает, что применять к Украине мировые экономические стандарты нельзя. «Если же мерить нас признанными экономическими шаблонами, то Украина уже давно бы была под землей. А что касается принятия или не принятия бюджета на следующий год, то скажу просто – это не важно. Тот, кто думает, что непринятием бюджета можно шантажировать или пугать Юлию ТИМОШЕНКО, тот просто глупец. Ибо в настоящих условиях такие действия ей будут просто на руку. Мы уже давно привыкли к режиму ручного управления экономикой, в котором Ю.ТИМОШЕНКО является бесспорным лидером. Так что еще один год подобного режима никак не отразится ни на самой экономике, ни на электоральных предпочтениях украинцев», - сказал директор Лаборатории политического анализа.