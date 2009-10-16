С понедельника ЦИК начнет поиск виновных в избирательных фальстартах

Центральная избирательная комиссия обратится в правоохранительные органы в случаях ведения агитации за кандидатов в президенты до их официальной регистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

«С 19 октября размещение материалов предвыборной агитации на носителях внешней рекламы и в СМИ уже является незаконным, все биг-борды, другие носители, на телевидении, материалы в печатных СМИ должны быть сняты, и их размещение должно быть прекращено», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что агитация и реклама за кандидатов в президенты Украины должна начинаться только после того, как ЦИК зарегистрирует свое постановление о регистрации кандидата на пост главы государства.

Кроме того, М.ОХЕНДОВСКИЙ подчеркнул, что в таком случае ЦИК обратится в правоохранительные органы с тем, чтобы выявить лиц, причастных к размещению агитационных материалов вопреки закону о выборах.

Член ЦИК также отметил, что кандидаты в президенты должны обнародовать источники финансирования их агитации во время выборов.

Кроме того, М.ОХЕНДОВСКИЙ заметил, что ЦИК полностью готова к организации и проведению выборов Президента Украины.

«ЦИК подходит к началу избирательной кампании в боевой обстановке», - отметил он.