Ющенко увидел «прикладную интеграцию» Украины в ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что отношения между Украиной и Европейским Союзом за последние четыре года вышли на качественно новый уровень.

Об этом он сказал в Брюсселе в интервью бельгийским газетам La Libre Belgique и De Standaard, сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента.

«Это качественно другие отношения по сравнению с тем, что мы имели несколько лет назад. У нас не было такого статуса политических отношений, которые мы имеем сегодня», - сказал глава Украинского государства.

Примерами этого В.ЮЩЕНКО назвал переговоры относительно Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, которое будет предусматривать самый глубокий уровень интеграции по сравнению с предусматривающими аналогичные соглашения ЕС с другими странами, участие Украины в Болонском процессе, интеграция энергетических рынков, переговоры о создании зоны свободной торговли, либерализация визового режима и т. п.

«За последние 4 года мы сделали прикладную интеграцию во многих сферах», - констатировал Президент. Он объяснил, что это больше приближает Украину к ЕС, нежели обещания назвать конкретную дату получения членства в Евросоюзе, которые бы не были наполнены содержательными интеграционными шагами. При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что интеграция Украины как государства, которое разделяет европейские ценности, должно быть осознана как взаимовыгодный процесс.

Отдельно Президент дал свои оценки внутриполитической и экономической ситуации в Украине за последние 4 года. По его словам, основными достижениями этого периода стали удвоение ВВП и государственного бюджета, увеличение финансирования ключевых социальных программ, закрепление свободы слова и свободы выбора.