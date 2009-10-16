Печерский суд закрыл дело против Дурдинца

Печерский районный суд Киева 9 октября отменил постановление Генеральной прокуратуры Украины о возбуждении уголовного дела против бывшего заместителя председателя Службы безопасности Украины Тиберия ДУРДИНЦА.

Об этом сегодня сообщает газета «Дело» (№ 169 от 16 октября 2009 года).

Такое решение принял судья Сергей ВОВК, который не признал доводов Генпрокуратуры, настаивавшей на уголовном наказании высокопоставленного силовика за незаконное пребывание в должности.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир СИВКОВИЧ сообщил, что одновременно с закрытием уголовного дела Печерский суд прекратил международный розыск Т.ДУРДИНЦА.

В свою очередь, глава комитета Верховной Рады по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Игорь КАЛЕТНИК отметил, что в течение 10-ти дней с момента вынесения судебного решения Генпрокуратура может обжаловать его в апелляционном порядке.

«В Печерском суде есть судья, к которому удивительным образом попадают скандальные дела, даже если они расследуются на Луне или на Солнце. И в большинстве случаев выносятся неправосудные решения», - считает И.КАЛЕТНИК.

По его словам, несколько дней назад Верховный Суд принял к рассмотрению жалобу представителей парламентского комитета по борьбе с оргпреступностью и коррупцией на решение Высшего административного суда по еще одному делу против Т.ДУРДИНЦА. В своем иске депутаты добивались признания незаконным назначение Т.ДУРДИНЦА на должность заместителя председателя СБУ в октябре 2007 года, поскольку это не было согласовано с парламентом. Высший админсуд не удовлетворил этот иск, и теперь они оспаривают это решение в высшей судебной инстанции.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура возбудила против Т.ДУРДИНЦА уголовное дело по статье 382 Уголовного кодекса (неисполнение судебного решения).

11 мая Печерский райсуд Киева дал разрешение на арест Т.ДУРДИНЦА в связи с тем, что он не исполняет решение Окружного админсуда суда о признании незаконным назначение его на должность зампредседателя СБУ.

19 мая Т.ДУРДИНЕЦ, в соответствии с постановлением Генпрокуратуры и решением Печерского райсуда Киева, был объявлен в международный розыск.

4 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил Т.ДУРДИНЦА от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

В июле 2009 года Апелляционный суд Киева отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Т.ДУРДИНЦА.