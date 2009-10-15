Фракция Литвина просит Тимошенко вмешаться в ситуацию в МЧС

Фракция Блока Литвина обратилась к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой лично вмешаться в ситуацию, которая сложилась в Министерстве Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, и рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям его руководителей.

Об этом говорится в заявлении фракции, подписанном ее руководителем Игорем ШАРОВЫМ и переданном агентству УНИАН.

В заявлении отмечается, что наблюдаются негативные тенденции в сфере пожарной безопасности в Украине. “Все более ощутимыми становятся последствия пожаров, в частности. из-за увеличения числа гибели людей”, говорится в заявлении.

В документе приводятся данные о том, что “в 1991 году смертельные случаи происходили на каждом 35-м пожаре, в 2000 году – на каждом 18-м, а в 2008 году люди погибали на каждом 12-м пожаре”, а также значительно растет и материальный ущерб от пожаров.

Как отмечают авторы обращения, “есть основания утверждать, что указанные тенденции вызваны в первую очередь неудовлетворительным уровнем деятельности” МЧС, а также “крайне неэффективной является работа по предупреждению пожаров и других чрезвычайных ситуаций”.

“Особенно беспокоит уже привычная практика, когда представители министерства закрывают глаза на многочисленные нарушения строительных норм при сдаче в эксплуатацию нововозведенных или реконструированных объектов, что дает основания говорить о существовании соответствующих коррупционных схем”, - говорится в обращении.

В качестве примеров ухудшения ситуации с пожарной безопасностью приводятся резонансные пожары в ООО «Славянский рынок» и зале игровых автоматов в Днепропетровске; на ЗАО «ЗАЗ» в Запорожье; в супермаркете сети Foxmart и подземном защитном сооружении Фонда коммунального имущества в Симферополе; в цехе переработки бумаги ОАО «ВЗП-2» и ЗАО «Рынок «Оболонь» в Киеве.

“Учитывая это, особую тревогу вызывают вопросы защиты от пожаров жителей нововозведенных высотных домов, противопожарной защиты стратегических объектов, в частности, атомных электростанций, а также сооружаемых объектов для проведения чемпионата Европы по футболу в 2012 году”, заявляют во фракции Блока Литвина.

Представители фракции неоднократно обращались в Кабинет министров с депутатскими обращениями и запросами относительно неудовлетворительной деятельности МЧС, а также “относительно непрофессиональности и причастности к коррупционным деяниям руководства министерства, в частности, заместителя министра Валерия ТРЕТЬЯКОВА”.