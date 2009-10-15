Карпачева: в Украине от пыток в милиции умерли 4 человека за год

В Украине в 2008 году из-за применения пыток работниками правоохранительных органов умерли четыре человека.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА заявила на семинаре "Укрепление сотрудничества институтов Омбудсмана Украины и Республики Польша", сообщили УНИАН в пресс-службе Омбудсмана.

Н.КАРПАЧЕВА отметила, что уже давно назрела насущная необходимость использовать в Украине опыт европейских государств и внести изменения в законодательство относительно последующей гуманизации отбывания наказаний в местах лишения свободы. Она настаивает на создании “надежного механизма предотвращения пыток”.

По словам Н.КАРПАЧЕВОЙ, через процедуру задержания работниками правоохранительных органов на протяжении года в Украине проходит около миллиона граждан, которые подвергаются потенциальной угрозе нарушения своих законных прав, в том числе с применением физической силы. Она добавила, что об этом свидетельствуют многочисленные обращения потерпевших к Омбудсману.

“Только в 2008 году произошло четыре смертельных случая: в Шевченковском районе города Киева замучен Тимур Федас, в Сокале Львовской области – Роман Стасюк, в Торезе Донецкой области – Раиса Чорновил, в Прилуках Черниговской области – Сергей Кунцевский”, - отметила Уполномоченный ВР.

Н.КАРПАЧЕВА напомнила, что недавно была введена в действие новая редакция Уголовного кодекса Украины, где статьей 127 предусмотрена ответственность за пытки.

При этом, отметила она, практика применения криминальных наказаний в отношении работников правоохранительных органов за совершение пыток не изменилась, и продолжает квалифицироваться как ответственность за превышение власти или служебных полномочий – по статье 365 Уголовного кодекса Украины.

По ее словам, “такая подмена, по сути, скрывает реальную ситуацию”. Как сообщила Н.КАРПАЧЕВА, судебная статистика свидетельствует: по статье 127 Уголовного кодекса Украины в 2005–2006 годах не был осужден ни один работник милиции, а в 2007 году – лишь двое. “Это порождает у правоохранителей ощущение безнаказанности”, - добавила Омбудсман.

Н.КАРПАЧЕВА также отметила, что в Украине наметилась тенденция постепенного уменьшения количества приговоренных к лишению свободы. По ее словам, “начиная с 2000 года, людей, находящихся за решеткой, стало меньше на 77 тысяч, то есть на треть”. Она сообщила, что в настоящее время в 184 учреждениях криминально-исполнительной службы Украины содержится 146,5 тысячи человек (в том числе в 33 следственных изоляторах – 36,8 тысячи), из них – 6,2 тысячи осужденных женщин и 1523 несовершеннолетних. Среди 1576 приговоренных к пожизненному лишению свободы – 14 женщин.

В то же время, заметила Омбудсман, в спецучреждениях Крыма, Запорожской и Одесской областей заключенных продолжают удерживать в ужасных условиях, которые “унижают достоинство человека, и по международным нормам считаются одним из видов пыток”.

По ее словам, необходимым требованиям не отвечает четвертая часть изоляторов временного содержания: 42 из них размещены в полуподвальных, а 9 – в подвальных помещениях, а прогулочные дворики отсутствуют в 12 учреждениях, 7 из которых не имеют душевых кабин.