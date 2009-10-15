После выборов около 60 регионалов перебегут в БЮТ?

Советник премьер-министра Украины по вопросам конституционного права Александр ЗАДОРОЖНЫЙ прогнозирует, что после президентских выборов произойдет переформатирование Верховной Рады Украины. Об этом он заявил в интервью «Левому берегу».

«Полагаю, парламент переформатируется под победителя президентской гонки. В том числе - фракция ПР», - сказал он. По словам А.ЗАДОРОЖНОГО, после победы на выборах Юлии ТИМОШЕНКО из фракции Партии регионов во фракцию БЮТ перейдут 56 депутатов: «По моим подсчетам - 56. Но это - сугубо субъективная оценка. Сужу по аналогии с 2005 годом». И это переформатирование, по мнению А.ЗАДОРОЖНОГО, поможет новому Президенту провести конституционную реформу.

При этом он упрекнул Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в том, что за пять лет он «своим правом законодательной инициативы пользовался крайне редко, и больше половины этих случаев касались вопросов ратификации международных договоров».

А.ЗАДОРОЖНЫЙ не сомневается, что Ю.ТИМОШЕНКО, став главой государства, воспользуется правом инициировать изменения Конституции.

В то же время, А.ЗАДОРОЖНЫЙ высказал мнение, что «пост Президента в нынешнем его виде стране не нужен. Его следует ликвидировать». Однако согласился, что дело не в том, какой пост, а в том, кто его занимает: «Конечно, роль личности тоже значительна. Работай на Банковой ТИМОШЕНКО - а это время, уверен, не за горами, - порядка там было бы значительно больше».