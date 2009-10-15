Ющенко требует от силовиков установить истину в деле "Артека"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует направить усилия Генеральной прокуратуры, МВД и СБУ на установление объективной истины относительно причастности высокопоставленных должностных лиц к совершению противоправных действий в отношении детей, которые отдыхали в Международном детском центре «Артек».

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом говорится в письме В.ЮЩЕНКО к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО.

В частности, Президент выражает глубокую обеспокоенность сообщениями, которые содержатся в заявлениях некоторых народных депутатов Украины, распространенных в средствах массовой информации, о причастности высокопоставленных должностных лиц к совершению противоправных действий в отношении детей.

“Обращаю Ваше внимание на то, что по результатам рассмотрения обращения гражданки О.В.ПОЛЮХОВИЧ, в котором она сообщала об изнасиловании ее детей в МДЦ «Артек», и неподобающем расследовании уголовного дела в Днепровском районном управлении внутренних дел ГУ МВД Украины в г. Киеве, в июле текущего года Вам было поручено под личным контролем тщательным образом проверить изложенную информацию и должным образом отреагировать”, - отмечает в письме В.ЮЩЕНКО.

В то же время, по его словам, нельзя понять таинственность хода расследования указанного уголовного дела, волокиту, допущенную следственными органами внутренних дел, и соответственно отсутствие надлежащего прокурорского надзора за досудебным расследованием.

“Создается впечатление, что органы, ответственные за соблюдение правопорядка в стране, начинают выполнять свои непосредственные функции только после получения широкого резонанса определенных событий в обществе и вмешательства СМИ, как это уже было неоднократно, в том числе и по делу бывшего народного депутата Украины В.ЛОЗИНСКОГО”, - заявляет Президент.

В связи с этим, отмечает В.ЮЩЕНКО, в пределах своих конституционных полномочий он требует направить усилия на установление объективной истины и обеспечение соблюдения прав граждан при проведении досудебного следствия по указанному уголовному делу, включения в состав следственно-оперативной группы работников Генеральной прокуратуры Украины, Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины и завершения расследования в сжатые сроки.

О принятых мерах и их результатах Президент просит информировать его в десятидневный срок.

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в “Артеке”.

В свою очередь, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО 14 октября на пресс-конференции заявил, что еще в апреле этого года в деле о растлении двух несовершеннолетних детей, которые отдыхали в «Артеке», выдвинуто обвинение и задержан отец этих детей, а трое работников детского центра проходят по делу как свидетели.

Вечером того же дня в эфире “5-го канала” Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что следствие получило свидетельства о том, что к делу о развращении детей в Крыму причастны народные депутаты. "Буквально только что мы получили показания матери и одного потерпевшего ребенка, что к этому делу причастны народные депутаты", - сказал он.

В то же время министр отметил, что у него вызывает определенные сомнения эта история. “Мы 7 месяцев расследовали дело и имеем одного арестованного и еще три человека, которые, вероятно, будут причастны к этому, но за 7 месяцев мы ни разу не слышали ни от кого заявлений о причастности депутатов", - отметил Ю.ЛУЦЕНКО. "Только вот на 7-ом месяце дети вспоминают о событиях трехлетней давности, которые с ними якобы делали депутаты", - добавил он. Руководитель МВД отметил, что эти заявления были приняты. "Меня очень тревожит, что это дело трехлетней давности возникает прямо в начале политического сезона. Министерство постарается, несмотря ни на что, вести его (дело) объективно", - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.