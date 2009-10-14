Мятежная облорганизация Нашей Украины не пойдет ни в БЮТ, ни в ПР

Народный депутат Эдуард ЗЕЙНАЛОВ, который возглавляет Кировоградскую областную организацию «Нашей Украины», после выхода из партии планирует заняться новым политическим проектом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Э.ЗЕЙНАЛОВ объявил сегодня во время пресс-конференции в Кировограде.

«Предложения попасть в списки других политических сил мне поступали неоднократно. Может случиться, что я войду в состав партии, которая мне будет импонировать. Вероятнее всего, это будет новая сила. Но вряд ли это будут БЮТ или Партия регионов», - отметил Э.ЗЕЙНАЛОВ.

По его убеждению, после того, как 8 октября областная организация «Нашей Украины» заявила о выходе из партии, структура местной организации сохранится.

«Мы зарегистрированы как отдельное юридическое лицо. Но в дальнейшем не претендуем на закрепление за собой нынешнего названия – областная организация партии «Наша Украина», подчеркнул депутат.