ЕЦ намерен вырваться на несколько корпусов вперед уже на старте

Партия “Единый Центр” продолжает активное участие в кампаниях по выборам в местные органам власти и начинает подготовку к выборам в Верховную Раду Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, такое решение единогласно было принято на сегодняшнем заседании Президиума партии.

Согласно решению, Секретариат “Единого Центра” и региональные структуры должны провести соответствующие организационные мероприятия, включительно с созданием штабов и подбором кандидатов в избирательные списки. Соответствующие предложения должны быть подготовлены в течение месяца.

Куратором этой подготовительной работы определен председатель “Единого Центра”, народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ. Комментируя решение Президиума партии, он отметил: «Наша политическая сила имеет вполне обоснованную, амбициозную цель – обеспечить широкое присутствие в представительских органах власти, в том числе и в Верховной Раде. На сегодняшний день партия имеет достаточно разветвленную структуру и авторитет, что уже обеспечило нам несколько весомых побед на местных выборах. “Единый Центр” имеет четкие цели и неизменную позицию, которая дает нам ощутимые преимущества в избирательных гонках. Думаю, что, начав заблаговременно подготовку к будущим кампаниям (а они рано или поздно состоятся), наша партия сможет вырваться на несколько корпусов вперед от конкурентов уже на старте».

И.КРИЛЬ отметил, что выдвинул руководителям областных партийных организаций требование быть особенно скрупулезными при выдвижении кандидатов от “Единого Центра”. Главными критериями должны быть четкие политические убеждения, честность, личная порядочность и авторитет. «Нам не нужны случайные люди, которые лишь рвутся к власти как к единственной цели своей жизни. Для партии власть – лишь ресурс для реализации заданий по качественному обновлению общественной, политической и экономической жизни страны. Поэтому на подготовительном этапе к выборам мы очень тщательно будем изучать всех тех, кто под флагами “Единого Центра” будет идти на выборы», - отметил председатель партии.