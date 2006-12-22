Сегодня Путин едет в Украину

Сегодня состоится визит в Украину Президента России Владимира ПУТИНА.

Во время визита будет проведено первое заседание Межгосударственной российско-украинской комиссии (Ющенко-Путин). Комиссия будет оценивать первые итоги встреч, которые прошли в ее рамках.

Как ожидается, Президенты двух стран заслушают обобщенные доклады и поставят задачи на перспективу.

Как сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА вчера на брифинге для прессы, по итогам заседания комиссии Ющенко-Путин будет подписано соглашение о пунктах пересечения украинско-российской границы и соглашение о реадмиссии.

Также она сообщила, что в ходе визита планируется подписать соглашение между правительствами Украины и России о внесении изменений и дополнений в соглашение между Кабинетом министров и правительством Российской Федерации о пунктах пересечения межгосударственной границы между Украиной и Россией от 8 февраля 1995 года; соглашение между правительствами Украины и России о реадмиссии; соглашение между двумя правительствами о взаимной охране интеллектуальной собственности, полученной в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества; соглашение в виде обмена нотами о внесении изменений в соглашение о безвизовых поездках для граждан от 1997 года, а также соглашение между министерствами культур двух стран.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, в состав российской делегации войдут Президент РФ Владимир ПУТИН, секретарь Совета безопасности Игорь ИВАНОВ, министр иностранных дел Сергей ЛАВРОВ, министр юстиции Владимир УСТИНОВ, министр образования и науки Андрей ФУРСЕНКО, министр культуры Александр СОКОЛОВ и другие.

Также она сообщила, что совместную пресс-конференцию президентов будет транслировать Первый национальный телеканал.