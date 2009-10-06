Яценюк говорит, что на «Раду-3» он сэкономил на самолетах

Бывший председатель Верховной Рады, лидер общественной инициативы «Фронт перемен” Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что “программно-техническая система комплекса «Рада-3» модернизирована в соответствии с действующим законодательством”.

Об этом он сказал в интервью журналистам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ЯЦЕНЮК отметил, что “источник финансирования обновления системы не является тайной”.

В частности, по его словам, это были средства, которые он как председатель Верховной Рады “сэкономил, отдавая преимущество рейсовым самолетам во время командировок”.

А.ЯЦЕНЮК требует проверки Генеральной прокуратурой Украины информации о злоупотреблениях во время финансирования модернизации «Рады-3» .

Как сообщалось, 25 сентября А.ЯЦЕНЮК обратился к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой подписать распоряжение о введении в эксплуатацию программно-технического комплекса-системы «Рада-3», которая предусматривает регистрацию народного депутата по отпечатку пальца. Он подчеркнул, что нежелание вводить эту систему в действие вызвано сопротивлением председателей фракций, которые боятся потерять контроль над своими депутатами. «Идет борьба с Конституцией, идет борьба с людьми. Не хотят голосовать лично, потому что тогда лидеры фракций потеряют контроль над членами парламента, потому что перестанут собирать карточки для голосования, перестанет один депутат голосовать за шестерых, а депутаты будут самостоятельно принимать решения”, - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Кроме того, А. ЯЦЕНЮК сказал, что не успел ввести в действие модернизированную «Раду-3», пребывая в должности председателя Верховной Рады, но у нынешнего спикера Владимира ЛИТВИНА “были и есть все возможности это сделать – для этого нужно лишь распоряжение за подписью председателя парламента”.