Яценюк демонстративно покинул заседание Кабмина

Первый заместитель главы Секретариата Президента, представитель Секретариата в Кабинете Министров Арсений ЯЦЕНЮК покинул заседание Кабмина, не сумев убедить членов правительства в необходимости допустить министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА к участию в заседании.

Как передает корреспондент, об этом А.ЯЦЕНЮК сообщил журналистам.

«Я пытался убедить правительство пустить Б.ТАРАСЮКА на заседание Кабинета Министров, чтобы таким образом снять конфликт. К сожалению, члены правительства ко мне не прислушались», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в течение 30 минут он пытался убедить членов правительства в том, что решение Шевченковского районного суда Киева имеет юридическую силу, «чтобы не делать посмешище из исполнительной власти». А.ЯЦЕНЮК добавил, что Секретариат Президента намерен провести отдельный брифинг, посвященный событиям, произошедшим сегодня в Кабмине.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 1 декабря приняла постановление об отставке Б.ТАРАСЮКА с должности главы МИД. Однако Шевченковский районный суд Киева приостановил действие постановления, а Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о продолжении исполнения Б.ТАРАСЮКОМ обязанностей министра иностранных дел.

6 декабря министр Кабинета Министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ не пропустил Б.ТАРАСЮКА на заседание правительства.

Сегодня Б.ТАРАСЮКА опять не пустили на заседание Кабмина. В частности, депутаты от Партии регионов заблокировали вход министру. На входе в зал, где проходит заседание Кабинета Министров, произошли столкновения между депутатами фракции Партии регионов и депутатами, сопровождающими Б.ТАРАСЮКА.