Яценюк советует Ющенко не подписывать доработанный бюджет

Первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК будет советовать Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО не подписывать доработанный закон о государственном бюджете на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сообщил журналистам в Верховной Раде.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, ни одна из цифр президентских расчетов и предложений к госбюджету не опровергнута Министерством финансов.

«Мы не можем сегодня отбирать 26 грн. у каждого пенсионера, это просто неправильно», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, если мы не можем найти 800 млн. грн. для покрытия этих социальных выплат путем перераспределения бюджетных средств из других социально неадаптированных программ, «то возникает вопрос, зачем тогда работает экономика».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что Секретариат Президента направил свои предложения в Кабинет министров и Министерство финансов по поводу того, как изыскать эти средства, «но, к сожалению, мы не получили адекватной реакции».

А.ЯЦЕНЮК сказал, что сегодня была предложена неприемлемая для общества редакция госбюджета. Поэтому он будет советовать Президенту не подписывать этот закон. «Такой бюджет нельзя подписывать», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря ВР приняла закон о госбюджете на 2007 год.

11 декабря Президент Украины В.ЮЩЕНКО направил в парламент на повторное рассмотрение Закон Украины «О Государственном бюджете на 2007 год» со своими предложениями.

15 декабря Верховная Рада не поддержала Закон “О государственном бюджете Украины на 2007 год” со всеми предложениями Президента, то есть не преодолела вето Президента.

Сегодня, 19 декабря, Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» в редакции, принятой 6 декабря, учтя предложения профильного комитета.