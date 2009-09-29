Тимошенко обвинила в сговоре претендентов на покупку ОПЗ (дополн.)

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет в сговоре претендентов на покупку Одесского припортового завода (ОПЗ) с целью приватизации предприятия за бесценок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Киеве, комментируя результаты проведения приватизации ОПЗ Фондом государственного имущества Украины (ФГИ).

Премьер-министр подчеркнула, что в результате действий Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и украинских судов количество претендентов на покупку предприятия существенно сократилось, что позволило оставшимся вступить в сговор.

«После того как зарегистрировалось почти двадцать участников такого конкурса – открытого, прозрачного, красивого, причем со всего мира и Европейского Союза, после этого, вы знаете, появился указ Президента о запрете приватизации, и значительное количество инвесторов просто отошло… После того как суды напринимали заказные, абсолютно коррупционные решения по требованию одной из таких мощных коррупционных групп Украины, отошла вторая часть инвесторов. И сейчас в прямом эфире было видно, как происходил сговор трех запланированных участников для того, чтобы за бесценок купить Одесский припортовый завод. В прямом эфире было видно, как срывался этот аукцион, как они свою договоренность сделали публичной и хотели по стартовой цене, по сути дела, купить ОПЗ», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она заявила, что не допустит продажу предприятия по низкой цене и теневым схемам, по которым, по ее убеждению, проходил сегодняшний конкурс.

«Я такого не позволю сделать, поэтому этот сведенный фактически на «нет» проект (по приватизации ОПЗ – УНИАН) должен стать примером отсутствия коррупции», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что комиссия Фонда госимущества уже отменила результаты конкурса.

«Приватизация признана проведенной на основе сговора, и мы не допустили того, чтобы, как всегда, теневые кланы Украины разбирали собственность государства», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Одесский припортовый завод (город Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, которая поступает из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Фонд госимущества 15 июля с.г. объявил конкурс о продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Стартовая цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс должен состояться через 75 дней после его объявления.

17 сентября Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины №1517-р от 3 декабря 2008 г., которыми предусмотрены проведение приватизации ОАО "Одесский припортовый завод".

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, несмотря на указ Президента.

25 сентября на сайте Фонда госимущества было размещено сообщение о том, что фонд получил по почте постановление Окружного административного суда Киева о запрете осуществлять мероприятия по проведению конкурса по продаже пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод" (22 сентября Окружной административный суд Киева по иску ОАО «Днепразот» (Днепродзержинск) уже в третий раз приостановил проведение конкурса по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод»).

Согласно информации ФГУ, постановление суда доведено руководством Фонда к сведению соответствующих структурных подразделений фонда.

Как отмечается в сообщении, Фонд обратился с запросом к Министерству юстиции Украины с просьбой дать разъяснение о процедуре выполнения постановления суда.

Сегодня, 29 сентября, ООО "Нортима" (Украина) приобрел контрольный пакет акций ОПЗ в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Однако, по словам исполняющего обязанности председателя ФГИ Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, комиссия ФГИ Украины по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» в связи с тем, что он был продан по заниженной цене 5 млрд. грн.