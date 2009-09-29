Литвин не думает, что нардепы будут держать обе руки на пульте

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сомневается в эффективности модернизованной системы «Рада-3» для разблокирования работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Хмельницком, комментируя заявление экс-главы ВР Арсения ЯЦЕНЮКА о том, что целесообразно подписать распоряжение о введении в эксплуатацию этой системы, предусматривающей голосование лично каждого народного депутата.

По словам В.ЛИТВИНА, возникает вопрос, почему сразу не ввели в эксплуатацию эту систему и почему о ней вспомнили только сейчас.

Он также сообщил, что дал распоряжение аппарату ВР к среде, 30 сентября, подготовить всю необходимую информацию по вопросу функционирования этой системы, а также по средствам, которые на нее были израсходованы.

«Эксперименты показали, что, по идее и по замыслу, нужно, чтобы депутат держал обе руки на пульте. Но, вместе с тем, эксперименты также засвидетельствовали, что достаточно к пульту поднести мобильный телефон, и предложенное нововведение теряет всякий смысл», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что если ему будет предоставлено соответствующее заключение и если это поможет делу, он даст соответствующее распоряжение о введении системы в эксплуатацию.

В то же время, по мнению председателя ВР, все зависит от совести и ответственности каждого народного депутата.

В.ЛИТВИН также напомнил, что для разблокирования работы парламента ему предлагали обратиться за помощью в Генеральную прокуратуру. Он сообщил, что поручил Главному юридическому управлению ВР изучить этот вопрос.

В.ЛИТВИН в очередной раз отметил, что готов изучить абсолютно все предложения, если это поможет возобновить работу парламента.