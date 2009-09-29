Ющенко даст пресс-конференцию на лужайке

В среду, 30 сентября, в 14.00 на зеленой лужайке Секретариата Президента Украины состоится пресс-конференция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, пресс-конференция будет посвящена вызовам демократии и обеспечению национальных интересов в Украине, а также роли проекта Конституции, предложенного Президентом Украины для всенародного обсуждения, в нахождении ответов на эти вызовы.

В.ЮЩЕНКО выступит с короткой речью, а затем ответит на вопросы по первому этапу всенародного обсуждения проекта Конституции, а также по другим темам, которые будут интересовать журналистов.

Прямую трансляцию мероприятия будут вести Национальная телекомпания Украины, «5 канал», «24 канал», Всемирная служба «УТР» и Национальная радиокомпания Украины.

Аккредитация будет продолжаться до 11.00 30 сентября по телефонам: 255-74-02 и 255-63-18.