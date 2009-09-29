В России гастарбайтеры стали лишними?

Председатель Совета Федерации Сергей Миронов считает, что государство должно немедленно взять под контроль миграционные процессы.

В "тучные годы" власти фактически утратили контроль над внешней миграцией. Основные потоки иностранных трудовых мигрантов хлынули в крупные города: в торговлю, сферу услуг, муниципальное хозяйство, строительную отрасль. Бизнес увлеченно экономил на согражданах, бесконтрольно привлекая извне дешевую неквалифицированную рабочую силу, - сказал глава СФ журналистам. - Государство этому не мешало. Оно даже не попыталось создать современные институты управления занятостью, упростить внутреннюю трудовую миграцию, приставить хоть к какому-то делу миллионы людей, мающихся от безделья в наших депрессивных регионах".

"Между тем число нелегально проживающих и работающих в России иностранцев, даже по официальным данным, приблизилось к 5 млн человек, - добавил С.Миронов. - Бесконтрольная миграция превратилась в источник сверхприбылей для бизнеса и одновременно - в огромную коррупционную кормушку и для милиции, и для муниципальных властей".

"Сегодня и государство, и общество пожинают плоды этой безответственной политики, - считает он. Мигранты сотнями тысяч остаются не у дел, не имея даже денег, чтобы вернуться домой. Число преступлений, совершаемых иностранцами, в том числе и на стезе наркоторговли, за год кризиса резко взмыло вверх. "Работодатели и рекрутеры, навербовавшие за эти годы миллионы таджиков, узбеков, украинцев, молдаван, умыли руки, повесив все проблемы на местные власти".

По мнению председателя СФ, такая ситуация нетерпима. Необходимо как можно скорее разработать новую концепцию государственной миграционной политики, на основе которой вносить изменения в действующее миграционное законодательство.

Привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа, особенно в крупные города, должно быть приостановлено и поставлено под жесткий контроль властей, в том числе и законодательных органов городов и регионов.

"В условиях кризиса у нас хватает проблем и с собственными безработными, которых в стране, судя по всему, уже более 8 млн. Пусть предприниматели объясняют, зачем им столько гастарбайтеров и почему нельзя нанять на эти места соотечественников. И пусть застройщики и владельцы торговых сетей обеспечивают возвращение уволенных ими гастарбайтеров на родину за свой счет, не надеясь на Федеральную миграционную службу", - сказал С.Миронов.

Бизнес должен либо, так или иначе, оплачивать издержки государства и общества из-за присутствия в России миллионных армий нелегалов, либо отказаться от экономии на зарплатах и брать на работу в первую очередь граждан России, убежден он.

РосБизнесКонсалтинг