Россия сейчас не готова к военному конфликту с Украиной

Сейчас возможность возникновения военного конфликта между Украиной и Россией, в частности в Крыму, отсутствует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил российский эксперт по военным вопросам Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР во время эфира программы «Большая политика Евгения Киселева» на телеканале “Интер”.

По его словам, в Москве надеются, что по результатам президентских выборов в Украине к власти придут, «как любят в Москве говорить, здоровые силы», которые будут работать на сближение Украины и России.

Кроме того, добавил П.ФЕЛЬГЕНГАУЭР, «российские военные силы сейчас не готовы к проведению такой серьезной кампании». По его словам, в России сейчас происходит уникальная военная реформа по «созданию новой армии». «Вот когда это состоится, в будущем, возможно, лет через 5, а возможно, больше, то тогда можно говорить о теоретической возможности перехода проблемы Крыма в военную плоскость», - сказал он.

Кроме того, отметил П.ФЕЛЬГЕНГАУЭР, сначала нужно вывести флот из Крыма, поскольку «с суши он довольно беззащитен».