Скоро на дорогах Украины: Луценко обещает «Визир»-2

В ближайшее время на дорогах Украины появится усовершенствованный измеритель скорости «Визир», который будет работать только в автономном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО на пресс-конференции в Харькове.

«Мы заказываем усовершенствованный «Визир», который будет работать только в автономном режиме. Холодная видеокамера, невзирая на то, кто за рулем, будет фиксировать нарушение. Более того, без остановки водителя, который точно предложит взятку», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр внутренних дел опроверг упреки в необъективности работы прибора «Визир».

«Мы имеем подтверждения из Госстандарта, что «Визир» и в автономном, и в неавтономном режиме дает точные данные», - сказал он.

Ю.ЛУЦЕНКО раскритиковал желание некоторых «сильных мира сего» избежать ответственности за нарушения на дорогах.

«Это попытка сильных мира сего уклониться от ответственности. Если после «Визира» нужно еще останавливать водителя – это прямой путь к коррупции», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В подтверждение эффективности работы прибора «Визир» и увеличения штрафов за нарушение правил дорожного движения Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что с момента введения новых штрафов «на 2 тысячи 112 меньше убитых на дорогах».

Как сообщал УНИАН, 14 сентября начальник пресс-службы Генеральной прокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО сообщил, что Генпрокуратура внесла предписание начальнику ГАИ Украины Сергею КОЛОМИЙЦУ с требованием прекратить штрафовать дорожных нарушителей без их ведома. То есть, теперь, согласно распоряжению ГПУ, работники ГАИ должны останавливать водителей и вместе с ними составлять протокол, а не просто фиксировать «Визиром» превышение скорости, выписывать штрафы и направлять по почте «письма счастья».

Если распоряжение не выполняется, то водитель может подавать в суд, сообщил Ю.БОЙЧЕНКО.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Украины Александр САВЧЕНКО заверил, что Генпрокуратура не запрещала Госавтоинспекции использовать прибор «Визир» для фиксации превышения автомобилями скоростного режима.

Справка УНИАН. Устройство «Визир» производится в Санкт-Петербурге компанией «Ольвия». Стоимость одного аппарата в России составляет около 2,8 тыс. дол. Визуально «Визир» напоминает обычный ручной радар, который определяет скорость движения автомобиля. Прибор обеспечивает фиксацию информации о дате, времени и скорости движения автомобиля (погрешность - 2 км/час). «Визир» также может быть использован как фотоаппарат или видеокамера для съемки места ДТП.