В Украине скоро появится еще один кандидат в Президенты

Украинская народная партия не поддерживает ни одного из лидеров нынешней предвыборной гонки. Об этом сообщил лидер УНП Юрий КОСТЕНКО во время встречи со студентами Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) на заседании Дискуссионного клуба.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам политика, его партия намерена выдвинуть собственного кандидата на выборах Президента Украины.

Ю.КОСТЕНКО в выступлении перед студентами выразил уверенность, что существующая партийно-политическая расстановка сил не соответствует интересам большинства граждан Украины. По его мнению, две самые большие партии в Украине - Партия регионов и БЮТ - представляют интересы исключительно крупного капитала. «Несмотря на обещания народу изменить положение дел к лучшему после победы на выборах, они будут продолжать использовать власть исключительно для крупного капитала», - заявил политик. Лидер УНП также сообщил, что его политическая сила находится в оппозиции к двум самым большим партиям.

Отвечая на вопрос о шансах Арсения ЯЦЕНЮКА на выборах Президента, Ю.КОСТЕНКО отметил, что не верит в его победу. «Он - одиночка. А одиночки в политике не побеждают, для этого нужна мощная политическая сила», - объяснил свою точку зрения лидер УНП.

Справка УНИАН. МАУП является крупнейшим не государственным ВУЗом в Украине. В академии обучаются около 45 тысяч студентов. Дискуссионный клуб МАУП начал свою работу в 2008 году. Формат клуба допускает приглашение ведущих политиков, чиновников, общественных деятелей и бизнесменов, которые, кроме столичной студенческой аудитории, имеют возможность пообщаться в интерактивном режиме видеоконференции с учащимися филиалов академии во всех регионах Украины.