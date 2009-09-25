Черновецкий нашел «отмазку», чтобы не строить жилья?

«Черновецкий сокращает строительство жилья для киевлян», - заявил в интервью журналистам один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Сокращение социального жилищного строительства в Киеве при Черновецком прогрессирует с большой скоростью. Так, если при предыдущей власти, например, в 2005 году жилье в Киеве получила 4291 семья, то при руководстве Черновецкого и его команды в 2007 – лишь 2969, а в 2008 – 3105 семей», - отметил оппозиционный политик.

По мнению Андриевского, в текущем году ситуация будет еще хуже. И все ссылки Черновецкого на мировой кризис – это лишь попытки оправдать свой непрофессионализм и неспособность эффективно руководить жизнедеятельностью и развитием столицы.

«Недофинансирование строительной отрасли за восемь месяцев текущего года в Киеве составляет более 750 миллионов гривен. Годовой план финансирования строительства выполнен лишь на 27%. Это значит, что киевляне, которые десятилетиями стоят на квартирном учете, о собственном жилье при власти Черновецкого могут даже не мечтать», - отметил депутат.