Российская оппозиция проведет свой съезд в Киеве

2 октября в Киеве состоится Первый съезд Русской антисистемной радикальной оппозиции.

Как сообщили УНИАН в оргкомитет съезда, точное время и место проведения съезда в данный момент уточняется.

«К сожалению, из соображений безопасности, мы не можем сообщить полную информацию об участниках Съезда. Однако можем сказать, что ожидается более 30 российских делегатов от различных общественных движений», - сообщили УНИАН организаторы.

В то же время, организаторы сообщили, что на съезде точно будут представлены региональные отделения ряда российских организаций: Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ), Национал-большевистской партии, а также Российское отделение Международного национально-демократического движения и другие.

Как сообщает сайт «bratstvo.info», цель съезда – «выработка общей стратегии для всех партий, групп, общественных организаций, неофициальных СМИ, Интернет-ресурсов и т.п. структур, а также отдельных известных общественных деятелей, находящихся в реальной оппозиции к нынешней антинародной, антирусской власти в РФ и согласных с тезисом о неизбежном распаде РФ как результате всей политики Кремля за последние десятилетия».

На съезде будут обсуждены вопросы: "действия радикальной оппозиции по противоборству геноциду русского и других народов России в условиях кризиса и неминуемого развала РФ; проблемы преодоления имперских пережитков; защита интересов русского народа в условиях кризиса и неминуемого развала РФ; общие контуры государственного строительства на построссийском пространстве; проблемы и перспективы сотрудничества русского и других народов России в деле расчистки построссийского пространства от имперских остатков; проблемы построения современных, цивилизованных национальных государств на построссийском пространстве и установления добрососедских отношений между ними".

Оргкомитет подчеркивает, что планируемое объединение не предполагает в качестве обязательного условия создание некой жесткой структуры Русского сопротивления. Готовые к плотной координации своих действий и оперативному сотрудничеству смогут добровольно объединиться в соответствующую структуру.