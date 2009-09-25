Янукович - Литвину: Вы учите своих детей! Вы поняли или нет!

Вчерашнее заседание Верховной рады не смогло начаться из-за уже традиционного блокирования трибуны депутатами фракции Партии регионов (ПР), которые требуют немедленного повышения уровня социальных выплат. В связи с этим главные события разворачивались на третьем этаже парламента, где в зале переговоров руководство Рады и лидеры парламентских фракций собрались на заседание согласительного совета. В процессе заседания лидеры фракций обменялись крайне резкими заявлениями, пишет "Коммерсантъ-Украина".

Убеждая представителей Партии регионов разблокировать трибуну, Владимир Литвин подсчитал голоса за проект закона, повышающий социальные стандарты. В результате набралось 242 депутата, представляющих фракции ПР, КПУ, блока Литвина, и часть "Нашей Украины–Народной самообороны".

– Первое предложение – идти голосовать. Голоса есть! Второе – отложить принятие решения и перейти к рассмотрению следующих вопросов. Третье – рассмотреть проект постановления об отмене утвержденного способа голосования. Четвертое – принять постановление, предусматривающее утверждение регламента Рады, и прописать, что все принятые до этого решения относительно изменения регламента прекращают свое действие,– подытожил спикер.

– Если вы не понимаете – запишите и прочитайте. Первое постановление – по изменению способа голосования, потом идем по повестке,– обратился Виктор Янукович к Владимиру Литвину.

– Я веду себя очень корректно,– обиделся господин Литвин.– Не демонстрируйте такое поведение и не давайте пример своим коллегам.

Возможно, присутствие СМИ подтолкнуло лидера ПР к еще более острому заявлению: – Вы учите своих детей! Вы поняли или нет! – сорвался господин Янукович. Разрядить атмосферу в зале попытался первый заместитель главы фракции БЮТ Андрей Кожемякин

– Ну, вы в понедельник упустили свое. Бывает,– обратился он к Виктору Януковичу.– Вы позавчера не заблокировали трибуну перед голосованием за постановление. Я бы на вашем месте не допустил возможности его принятия.

– Давайте будем считать, что 1:0 в вашу пользу,– сердито ответил лидер Партии регионов.– Но ведь это не меняет сути.

После полуторачасового совещания депутаты так и не смогли договориться о начале работы. Во время очередного монолога спикера лидеры фракций коалиции демонстративно поднялись со своих мест и ушли.

– Что, перерыв? – не понял Владимир Литвин. – Собираемся в 12.00. – Нет смысла сюда приходить снова, – бросил господин Янукович и тоже покинул зал со своими соратниками.

Таким образом, компромисс в очередной раз не был найден.