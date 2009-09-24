Ляшко говорит, что его хотят выбросить из БЮТа

В БЮТ обсуждается возможность исключения Олега Ляшко из рядов фракции.

Об этом сказал сам Ляшко на брифинге в четверг.

"Сегодня обсуждался на фракции этот вопрос, и некоторые предлагали принять решение о моем исключении из фракции", - сказал он.

"Конечно, мне будет очень жаль, если такое решение будет принято. Но, тем не менее, я оставляю за собой право высказывать те мысли, которые считаю необходимым высказывать", - добавил Ляшко.

Он в очередной раз пояснил, что между ним и руководством БЮТ возникли разногласия при обсуждении проекта Госбюджета-2010, однако заверил, что если он критикует действия однопартийцев, то это не значит, что он выступает против БЮТ.

Кроме того, Ляшко в очередной раз подчеркнул, что он не намерен выходить из БЮТ.

Как известно, ранее СМИ писали о том, что между Ляшко и премьером Юлией Тимошенко произошел конфликт.

Украинская правда