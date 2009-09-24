Тимошенко сказала, когда заберет имущество у ДУСи

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что переподчинение объектов Государственного управления делами будет осуществляться после президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам после посещения Всеукраинского центра радиохирургии, отвечая на вопрос, касающийся отказа Госуправделами передать МДЦ «Артек» в сферу управления Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

«Сразу после президентских выборов все проблемы отойдут, потому что все объекты государственной собственности должны находиться под руководством правительства. Я не думаю, что нам нужно долго ожидать порядка и ясности. После президентских выборов порядок и ясность наступят, и довольно быстро», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 сентября, руководитель Государственного управления делами Игорь ТАРАСЮК сообщил, что МДЦ «Артек» до сих пор находится в сфере управления Госуправделами.

««Артек» мы не передали потому, что соответствующее постановление Кабинета министров о передаче «Артека» не было согласовано с Государственным управлением делами», - сказал И.ТАРАСЮК.

Зимой руководство “Артека” заявило, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра. Кроме того, руководство “Артека” заявило о постоянных попытках захвата земель детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.

31 января правительство одобрило изменения в госбюджет-2009 о выделении 60 млн. грн. на приобретение путевок в “Артек” и выделило из резервного фонда 35 млн. грн. на обеспечение центра.

Кроме того, Кабмин передал МДЦ “Артек” из сферы управления Государственного управления делами Президента в сферу управления Кабинета министров.