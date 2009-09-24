Партия регионов категорически против продажи ОПЗ

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что возглавляемая им политическая сила выступает категорически против продажи Одесского припортового завода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос о позиции регионалов относительно вероятной продажи ОПЗ,

По словам В.ЯНУКОВИЧА, “уже сейчас готовятся соответствующие материалы для того, чтобы обоснованно отстаивать эту позицию в судебном порядке”.

“Это принципиально. Ведь вполне возможным является следующий вариант. Сейчас, в период кризиса, важное для государства предприятие может быть продано фактически за бесценок. Причем, часть средств пойдет в государственный бюджет, а часть - на так называемый «откат», - объяснил лидер Партии регионов.

Он выразил предположение. что “в итоге все эти деньги пойдут на внедрение в жизнь одной цели - проведение избирательной кампании нынешнего премьер-министра”.

«Поэтому вполне логично, что такого развития ситуации вокруг Одесского припортового мы допустить не можем. Категорически”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 15 июля объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс должен был состояться через 75 дней после его объявления.

17 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. № 1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО « Одесский припортовый завод".

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, несмотря на Указ Президента.

17 сентября Окружной административный суд Киева выносил определения, запрещающие ФГИУ проводить конкурс по приватизации ОПЗ по искам Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и ОАО « Азот » (Черкассы).