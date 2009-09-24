Партия регионов категорически против продажи ОПЗ
Деньги пойдут на выборы Тимошенко?
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что возглавляемая им политическая сила выступает категорически против продажи Одесского припортового завода.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос о позиции регионалов относительно вероятной продажи ОПЗ,
По словам В.ЯНУКОВИЧА, “уже сейчас готовятся соответствующие материалы для того, чтобы обоснованно отстаивать эту позицию в судебном порядке”.
“Это принципиально. Ведь вполне возможным является следующий вариант. Сейчас, в период кризиса, важное для государства предприятие может быть продано фактически за бесценок. Причем, часть средств пойдет в государственный бюджет, а часть - на так называемый «откат», - объяснил лидер Партии регионов.
Он выразил предположение. что “в итоге все эти деньги пойдут на внедрение в жизнь одной цели - проведение избирательной кампании нынешнего премьер-министра”.
«Поэтому вполне логично, что такого развития ситуации вокруг Одесского припортового мы допустить не можем. Категорически”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.
Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 15 июля объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОПЗ. Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс должен был состояться через 75 дней после его объявления.
17 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом приостановил действие положений постановления Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. № 1517-р, которыми предусмотрено проведение приватизации ОАО « Одесский припортовый завод".
В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что приватизация ОПЗ состоится в установленные сроки – 29 сентября 2009 года, несмотря на Указ Президента.
17 сентября Окружной административный суд Киева выносил определения, запрещающие ФГИУ проводить конкурс по приватизации ОПЗ по искам Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и ОАО « Азот » (Черкассы).