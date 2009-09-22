Тимошенко встретилась с Олегом Скрипкой
Премьер поблагодарила за «Країнe мрій»
Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО провела встречу с известным исполнителем и композитором Олегом СКРИПКОЙ, в ходе которой обсуждались вопросы развития современной украинской молодежной культуры, фестивального движения, детского творчества.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
Ю.ТИМОШЕНКО подтвердила неизменность курса правительства на всестороннюю поддержку культурных традиций украинского народа и народного искусства.
Премьер высоко оценила вклад О.СКРИПКИ в налаживание культурного обмена и пропаганду украинской культуры как составляющей части общемирового культурного процесса, поблагодарила его за организацию в течение многих лет этнического фестиваля «Країна мрій», имеющего для молодежи большое воспитательное значение.