Чиновник из Вишневого брал не взятки, а “деньги на хранение”

Киево-Святошинский районный суд определил в порядке меры пресечения содержание под стражей в течение двух месяцев первого заместителя городского председателя Вишневого Владимира СТУЖУКА, которому выдвинуто обвинение во взяточничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько судей, которые должны были рассматривать это дело, взяли самоотвод.

На судебном заседании была зачитана служебная характеристика на В.СТУЖУКА за подписью городского председателя Вишневого Анатолия ГОШКО. Мэр Вишневый считает задержанного “профессионалом высоких организационных качеств, который неоднократно награждался знаками отличия за безупречное выполнение служебных обязанностей».

Линия защиты, которую избрали адвокаты подозреваемого, строится на том, что «он взял деньги на ответственное хранение».

Как сообщал УНИАН, В.СТУЖУК был задержан 18 сентября при получении взятки в размере 2,5 млн. грн. По данным МВД, это должностное лицо требовало почти 5 млн. грн. у предпринимателя за выделение под строительство коммерческого центра 10 гектаров городской земли.

Город Вишневый находится в административно-территориальных границах Киево-Святошинского района.