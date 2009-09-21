Ющенко призывает Россию не вмешиваться в украинские дела

Президент Ющенко сказал, что, если Украина не повторит путь Польши, Болгарии, Латвии и других стран Восточной Европы и не присоединится к европейской модели безопасности, то у нее будет «сложное будущее».

В интервью агентству Блумберг в канун поездки в США он признал, что Европа не прислушивается к желанию Украины вступить в НАТО и заявил, что Европа должна «научиться говорить в один голос» в вопросе безопасности, заметив, что присоединение Украины к европейской системе безопасности было бы выгодным для Европы.

Вспомнив о конфликте с Грузией в августе прошлого года, господин Ющенко выразил мнение, что подобное может произойти с любой страной, сказав, что Европа стала более нестабильной и предостерег против создания нового железного занавеса в Европе.

Президент Ющенко призвал Россию не вмешиваться в украинские дела в канун выборов:

«Поменьше вмешательство в украинские дела. Я имею в виду нашего дорогого соседа - Россию! Я бы хотел, чтобы лидеры той страны уважали право украинцев на избрание того, кто будет руководить Украиной. Нам не нужные советы...»

В то же время, по мнению президента Ющенко, Россия не будет иметь «такого большого» влияния на президентские выборы не потому, что у нее «меньше намерений», а потому что Украина «стала более независимой».

По словам господина Ющенко, это не значит, что часть общества не будет ориентироваться на новости российских средств информации, «ориентированных на определенных кандидатов», но это значит, что «самодостаточность нашей нации выросла».

Президент Ющенко назвал отношения Украины с Россией сложными, но заметил, что они не были легче 10 лет назад, вспомнив о конфликте вокруг Тузлы и статуса Севастополя. Он отрицал, что отношения с Россией ухудшились за последние 4 года.

Би-Би-Си, Украинская служба