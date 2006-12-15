Коалиция не собирается голосовать за закон о Тимошенко

Представители антикризисной коалиции не будут поддерживать законопроект об оппозиции.

Об этом в интервью журналистам сказал лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

По его словам, законопроект, который сегодня есть в Верховной Раде Украины «просто абсурден». «Относительно содержания, то там глупости предлагаются», - сказал лидер КПУ. В то же время он сказал, что данный законопроект все же будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады Украины и обсужден в сессионном зале, но антикризисная коалиция не будет голосовать за него. Он считает, что более целесообразно внести изменения в регламент Верховной Рады Украины относительно прав оппозиции.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона о парламентской оппозиции. Инициаторами законопроекта являются народные депутаты Вячеслав КОВАЛЬ (фракция “Наша Украина”), Николай КОМАР (фракция Партии регионов) и Юлия ТИМОШЕНКО (лидер фракции БЮТ).