Следующей книгой Черновецкого станет продолжение «Мертвых душ»?

Очередное, уже третье за год, повышение тарифов на ритуальные услуги — еще один повод задуматься о моральной деградации киевских чиновников. Об этом заявил лидер гражданского объединения «Новый Киев» Зорян Шкиряк, сообщает пресс-служба «Нового Киева».

Согласно проекта распоряжения, размещенного на официальном сайте КМДА, планируется повышение цен на ритуальные услуги в среднем на 20—30%. Всё это делается якобы для того, чтобы повысить рентабельность ритуальных услуг, и наполнить бюджет.

По словам Зоряна Шкиряка, таким образом киевская власть не брезгует строить свой бизнес на памяти людей, превращая ритуальные услуги в источник обогащения. «Когда у людей горе, они платят столько, сколько им скажут. Мэр и его команда это прекрасно понимают, спекулируя на этом. Подобные способы «отбора денег» становятся обыденными для киевских чиновников. Их не интересует морально-этическая сторона вопроса, ведь деньги киевлян для них «не пахнут», - отметил Шкиряк.

«В период экономического кризиса власть, особенно местная, должна делать всё от неё зависящее, чтобы людям было легче переживать «трудные времена. В этом её миссия, а не в том, чтоб придумывать новые поборы. Надо учитывать, что есть семьи, которым дорогие похороны просто «не по карману», - подчеркнул лидер «Нового Киева».

По словам Шкиряка, «Черновецкому пора начать работу над своей следующей книгой, которая вполне может стать продолжением «Мертвых душ» Гоголя: «Исповедь мэра, или как заработать на чужом горе».

«Мне кажется, что сегодня все гражданские организации, политические партии должны объединиться и не допустить этого позора со стороны киевских властей», - призвал Зорян Шкиряк.

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