У Черновецкого придумали застроить киевские дворы парковками в 2-3 этажа

Киевская городская государственная администрация изучает возможность обустроить придомовые территории киевлян бесплатными наземными многоэтажными паркингами с привлечением средств автовладельцев, которые проживают в расположенных рядом домах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

«Мы разрабатываем еще одно направление в парковочном бизнесе – дворовая или народная парковка. Многим жителям не нравятся припаркованные во дворах машины. Мы сейчас начинаем разработку этой программы, и, я думаю, что через месяц мы будем готовы ее предварительно презентовать и провести общественные слушания», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, для работы над программой привлечен Союз автомобилистов.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ отметила, что этот опыт сейчас реализуется в Москве. Кроме того, она подчеркнула, что на сегодня власть Киева вынуждена решать проблему парковки таким способом, но это временное мероприятие. По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, во многих районах Киева подземные паркинги строить уже просто невозможно, поскольку подземные площади заняты, например торговыми центрами. А, кроме того, строительство подземных паркингов является очень дорогим, а надо учитывать нынешний экономический кризис.

«Таким образом, ближайшие 3-5 лет мы вынуждены будем ориентироваться, что парковки будут строиться наземные. Это конструкции, как в Москве, в два-три этажа. Тема нужная и интересна, и мы за нее взялись», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

На вопрос, будут ли эти парковки бесплатными для жителей домов двора, в котором они будут возведены, И.КИЛЬЧИЦКАЯ ответила: «Бесплатно, но обустройство, вероятно, за счет автомобилистов, проживающих в этих домах».