КС признал неконституционным закон о временных следственных комиссиях ВР

Конституционный Суд Украины признал полностью неконституционным Закон Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение по делу по конституционному представлению Президента обнародовал сегодня председатель КС Андрей СТРИЖАК.

В своем представлении глава государства указывал, что после преодоления парламентом вето и неподписания Президентом Украины закона его опубликование должен осуществлять председатель Верховной Рады Украины за подписью, специально поставленной для этого.

Рассматривая положение части 4 статьи 94 Конституции Украины об официальном обнародовании и опубликовании закона за подписью председателя ВР, Конституционный Суд учитывал правовые позиции, изложенные в его решениях от 7 и 14 июля 2009 года, в соответствии с которыми, в случае принятия ВР закона повторно, после того, как против него было применено право вето, официальному обнародованию и опубликованию подлежит именно повторно принятый закон с датой его повторного принятия.

Обжалованный в конституционном представлении закон был официально опубликован по дате его первого принятия 15 января 2009 года, а не повторного рассмотрения – 3 марта 2009 года и без подписи председателя ВР.

«Следовательно, отсутствие под текстом закона, принятого по результатам повторного рассмотрения, надлежащей даты и подписи председателя ВР, является нарушением установленной частью 4 ст. 94 Конституции Украины процедуры вступления его в силу, что, в соответствии с частью 1 ст. 152 Конституции Украины, является основанием для признания закона неконституционным полностью», - говорится в решении суда.

Закон, признанный неконституционным, теряет действие со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения. Решение КС обязательно для выполнения, окончательно и не может быть обжаловано.

Как сообщал УНИАН, 15 января 2009 года парламент принял Закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины». Указанным законом предусматривается образование, в частности, временных следственных комиссий ВР для проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес, специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств в отношении совершения Президентом Украины государственной измены или другого преступления, которые наделяются чрезвычайно широкими полномочиями, в том числе предусмотренными Уголовно-процессуальным кодексом Украины для органов досудебного следствия.

7 февраля Президент вернул в ВР данный закон со своими предложениями для повторного рассмотрения.

3 марта парламент преодолел вето главы государства на Закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

26 марта в КС поступило конституционное представление Президента Украины о конституционности Закона «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».