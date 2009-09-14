Куницын просит Януковича повлиять на горсовет Севастополя

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН просит лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА повлиять на депутатов горсовета, большинство из которых являются членами ПР, в вопросе пересмотра коммунальных тарифов.

Об этом говорится в письме С.КУНИЦЫНА к В.ЯНУКОВИЧУ в связи с «чрезвычайной ситуацией, сложившейся в коммунальной сфере Севастополя накануне отопительного сезона, и неконструктивной позицией в решении данной проблемы депутатов горсовета, большинство которых - члены Партии регионов».

«Жители города на прошлых выборах оказали большое доверие Партии регионов и способствовали формированию большинства в городском совете. Однако сейчас нерешительные, непрофессиональные, безответственные действия представителей Вашей партии способствуют массовому росту недоверия избирателей к вашей политической силе», - отмечается в письме, текстом которого располагает УНИАН.

По мнению С.КУНИЦЫНА, представители политической силы, лидером которой является В.ЯНУКОВИЧ, «почему-то блокируют разрешение проблем ЖКХ Севастополя, и накануне зимы заводят ситуацию в тупик».

По утверждению главы города, в целом запланированные работы по подготовке материально-технической базы уже находятся на завершающем этапе и есть уверенность, что с технической стороны городские системы по обеспечению жизнедеятельности будут готовы к работе в предстоящем отопительном сезоне. В то же время, как акцентирует он, «на предприятиях города, таких, как КП «Севгорводоканал», КП «Севтеплоэнерго», КП «Севтеплосервис», КП «Энергосервис», жилищных предприятиях в настоящее время складывается критическая ситуация по выплате заработной платы, оплате текущего потребления энергоносителей и других обязательных платежей. Существует реальная угроза срыва их работы в зимнее время».

По информации С.КУНИЦЫНА, «предусмотренная дотация из городского бюджета коммунальным предприятиям уже выделена в полном объеме. Получить кредиты под залог коммунального имущества в период экономического кризиса не представляется возможным». Предложения же городской государственной администрации, добавляет он, «которые неоднократно направлялись в городской совет, о внесении изменений в решения городского совета по тарифам (которые в два раза ниже, чем в других регионах) для населения по водоснабжению, теплу, просто не принимаются».

Как утверждает руководитель исполнительной власти города, «в отличие от других регионов, тарифы для населения в Севастополе не пересматривались с 2006 года. На протяжении последнего года депутаты отказываются пересматривать тарифную политику, мотивируя свою позицию тем, что тарифный вопрос – «политический», а не экономический».