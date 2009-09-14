У Луценко утверждают, что ГПУ не запрещала «Визир»

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр САВЧЕНКО заверяет, что Генеральная прокуратура не запрещала Госавтоинспекции использовать прибор «Визир» для фиксации превышения автомобилями скоростного режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, комментируя появившуюся в СМИ информацию о внесении Генпрокуратурой соответствующего предписания МВД.

«Генпрокуратура не запрещала «Визир». Они рекомендовали нам пока его использовать в качестве вспомогательного фиксирующего средства для составления протоколов», - сказал А.САВЧЕНКО.

При этом он отметил, что 7 июля МВД получило предписание прокуратуры, но после консультаций с рядом экспертов относительно использования этого прибора 17 июля этого года МВД предоставило Генпрокуратуре свой ответ.

«После этого всего мы дали ответ Генпрокуратуре 17.07. После чего ответа из прокуратуры никакого не поступило. В суд они также не обращались о невыполнении предписания, и мы считаем, что прокуратура сегодня к нам не имеет претензий, ну а мы же к прокуратуре никогда в жизни претензий не имели», - отметил А.САВЧЕНКО.

При этом он выразил удивление, почему информация о представлении, которое поступило 7 июля, только сегодня получила резонанс.

«Закон есть (о правилах дорожного движения – УНИАН), закон принят, и закон никто отменить не может – ни Генпрокуратура, ни суд, никто», - отметил заместитель министра внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, начальник пресс-службы Генеральной прокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО сообщил сегодня газете «Сегодня», что Генпрокуратура вынесла предписание начальнику ГАИ Украины Сергею КОЛОМИЙЦУ с требованием прекратить штрафовать дорожных нарушителей без их ведома. То есть, теперь, согласно распоряжению ГПУ, работники ГАИ должны останавливать водителей и вместе с ними составлять протокол, а не просто фиксировать «Визиром» превышение скорости, выписывать штрафы и направлять по почте «письма счастья».

Если распоряжение не выполняется, то водитель может подавать в суд, сообщил Ю.БОЙЧЕНКО.

Генпрокуратура считает, что использование «Визира» лишь для фиксации нарушений не отвечает конституционным правам, а также закону «О милиции».