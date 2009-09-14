Бунт в профсоюзах: Хару на протест никто не уполномочивал

Заявление Федерации профсоюзов Украины о недовольстве правительственным проектом государственного бюджета на 2010 год является единоличным заявлением руководителя ФПУ Василия ХАРЫ.

Об этом УНИАН сообщила член Президиума ФПУ, представитель профсоюзов работников культуры Людмила ПЕРЕЛЫГИНА.

“Члены Президиума ФПУ возмущены этим заявлением, поскольку что его текст не обсуждался и не согласовывался на Президиуме профсоюзов”, - сказала Л.ПЕРЕЛЫГИНА.

По ее словам, для принятия такого заявления заседание Президиума не собиралось. “Это является единоличным заявлением господина ХАРЫ. Это политиканство”, - убеждена представитель профсоюзов работников культуры.

Как сообщал УНИАН, сегодня ФПУ распространила текст заявления, в котором был выражен решительный протест в связи с решением Кабинета министров Украины заморозить размеры государственных социальных стандартов и гарантий в государственном бюджете Украины на 2010 год.

В заявлении отмечалось, что социальный диалог, который длился почти полгода, завершился полным игнорированием правительством предложений ФПУ и законных прав членов профсоюзов. “Более того, Кабинет министров Украины сорвал заседание Национального трехстороннего социально-экономического совета 11 сентября 2009 года, и фактически лишил профсоюзы и работодателей возможности общественного влияния на формирование социальных составляющих проекта главного финансового документа страны на 2010 год”, - шла речь в заявлении.

Согласно тексту заявления, правительство опять искусственно занизило прожиточный минимум почти на 300 грн., что лишает миллионы украинцев законного права на надлежащие социальные гарантии.

”Предложенный Кабинетом министров Украины подход к формированию бюджетной политики в 2010 году приведет к тому, что доходы почти 15 миллионов граждан, в частности пенсионеров, станут значительно ниже границы бедности”, - отмечает председатель ФПУ.

Заявление содержит обращение к Президенту, Верховной Раде и Кабинету министров Украины относительно обеспечения в государственном бюджете Украины на 2010 год реализации конституционного права граждан на достойный уровень жизни. Кроме того, в ФПУ требуют от Кабинета министров осуществления расчетов и обоснований показателей расходов на социальные нужды на основании реального прожиточного минимума и других государственных социальных стандартов и гарантий, определенных в соответствии с законами Украины «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях», «Об оплате труда», «О прожиточном минимуме», Генерального соглашения между Кабинетом министров, всеукраинскими объединениями организаций работодателей и предпринимателей и всеукраинскими профсоюзами и профобъединениями, а также решений Конституционного Суда Украины.