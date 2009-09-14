Тимошенко попробуют снять уже на этой неделе?

Народный депутат, лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО не исключает, что уже на этой неделе в Верховную Раду будет внесено предложение об отставке правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вчера на пресс-конференции в Донецке.

«Я не исключаю, что на следующей неделе (с 14 сентября – УНИАН), и эта версия уже разрабатывается, будет вноситься предложение об отставке правительства, - сказал П.СИМОНЕНКО.

При этом он добавил: «Возможность того, состоятся или нет президентские выборы, зависит от того, как сегодня видят свои результаты участия в этих выборах те или иные группировки». По словам лидера коммунистов, «сейчас разрабатывается версия, чтобы заключить новый, по сути дела, конституционный договор. Его подписывает ЮЩЕНКО (Президент Украины – УНИАН) с так называемым большинством в парламенте».

П.СИМОНЕНКО объяснил, как он видит процедуру отставки Кабмина: «В парламенте формируется 226 голосов (депутатский минимум для голосования - УНИАН). При этом коалиция не формируется, и эти 226 подписывают с ЮЩЕНКО новый конституционный договор об изменении положения о том, что только коалиция вносит кандидатуру на пост премьера. После этого вносится кандидатура на пост премьера и голосуется техническая кандидатура премьера на этот период, та, которая выгодна для дерибана и дележа».

По мнению лидера коммунистов, все это может предшествовать тому, чтобы сорвать президентские выборы в Украине. «Это может быть и предтечей того, что будет использовано для срыва тех же выборов. Потому что это – очевидный путь к нестабильности в нашем государстве, - объяснил П.СИМОНЕНКО, - Это – путь к тому, что мировое сообщество откажет сразу в любом переговорном процессе со структурами власти Украины. Потому что очевидным является то, что это – нелегитимный путь».