Тимошенко нашла в бюджете еще один миллиард

Переход с 1 декабря 2009 года на Единую тарифную сетку оплаты труда потребует дополнительно 1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время пленарного заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета при Президенте Украины.

«В новом бюджете предусмотрена норма, которая с 1 декабря переводит на применение единой тарифной сетки для всех категорий работников», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что такая норма была введена по требованию профсоюзов.

«Для обеспечения этой нормы нужно было дополнительно найти более 1 млрд. грн. Это достаточно большая сумма, но мы ее нашли», - добавила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, применение Единой тарифной сетки позволит увеличить ставку первого тарифного разряда почти на 35%, по сравнению с декабрем 2008 года.