Ющенко в Туркменистане будет говорить о газе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 14-16 сентября посетит с официальным визитом Туркменистан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, основной целью визита является придание нового толчка развитию двустороннего политического диалога и обсуждение новых совместных проектов сотрудничества наших стран.

В первую очередь речь будет идти о возобновлении прямых поставок туркменского газа в Украину и сотрудничество в торгово-экономической и военно-технической сфере, отметили в пресс-службе.