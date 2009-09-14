Ющенко в Туркменистане будет говорить о газе
08:36, 14 сентября 2009Политика
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Двухдневный визит
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 14-16 сентября посетит с официальным визитом Туркменистан.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, основной целью визита является придание нового толчка развитию двустороннего политического диалога и обсуждение новых совместных проектов сотрудничества наших стран.
В первую очередь речь будет идти о возобновлении прямых поставок туркменского газа в Украину и сотрудничество в торгово-экономической и военно-технической сфере, отметили в пресс-службе.
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