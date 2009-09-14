Тимошенко завтра презентует бюджет - 2010

В Украинском доме

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и члены правительства проведут во вторник, 15 сентября, презентацию бюджета на 2010 год. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, начало презентации в 12:00. место проведения - Украинский дом, ул. Крещатик 2. Аккредитация (до 18:30 14 сентября) по телефонам: 256-65-43, 256-66-32, 256-66-43, 256-75-81.

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